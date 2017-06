Opposizione all’ex fonderia Galante: “Il sindaco rispetti le promesse fatte in campagna elettorale”

Foto varie

Un sopralluogo per raccogliere le proteste dei residenti e sollevare una critica nei confronti dell’amministrazione comunale.

Nella mattinata di mercoledì 14 giugno il Consigliere Regionale Luca Marsico, il coordinatore cittadino di Forza Italia Roberto Leonardi, il collega Simone Longhini e il già candidato Sindaco alle passate elezioni Francesco Marcello hanno fatto un sopralluogo all’ex fonderia Galante.

«Guidati dai residenti di via Bainsizza abbiamo voluto constatare il degrado protagonista di questa zona praticamente centrale – spiega la delegazione -. Dov’è finita l’attenzione ai quartieri promessa dall’allora candidato e oggi sindaco Davide Galimberti?».

«Abbiamo saputo che un comitato di questa zona è andato a chiedere spiegazioni al sindaco della mancata riqualificazione di quest’area – spiega il consigliere Luca Marsico – e il sindaco ha scaricato la colpa sulla Regione spiegando che non era stata inserita tra le aree dismesse. Non è così e oggi siamo qui a chiedere a Galimberti e alla sua amministrazione di rispettare le promesse fatte durante la campagna elettorale ma anche dopo: come quella fatta poco tempo fa ai cittadini per la rimozione di numerosi pneumatici abbandonati che oggi sono ancora qua».