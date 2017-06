Orario prolungato: studio serale all’Università dell’Insubria

Aule studi sempre aperte per gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria: nei mesi di giugno e luglio, infatti, l’Ateneo terrà aperti con un orario più ampio due locali esclusivamente dedicati ai ragazzi, nel Padiglione Monte Generoso, al Campus situato nell’Area di Bizzozero.

La Aule saranno aperte dal lunedì al venerdì fino alle ore 23 e il sabato fino alle ore 18, per lo studio individuale degli studenti. Sono aule climatizzate e munite di collegamento wi-fi alla rete di Ateneo; resterà aperto anche il locale attrezzato con le macchinette per l’erogazione di bibite e snack.

«L’Università degli Studi dell’Insubria – sottolinea il Magnifico Rettore, professor Alberto Coen Porisini – innanzitutto risponde a un’esigenza manifestata dagli studenti di avere spazi a loro dedicati. Questa misura, inoltre, fa parte di una strategia che mira a rendere sempre più vivo il Campus dell’Ateneo, ormai parte integrante del tessuto cittadino. Proprio in quest’ottica, il Cus Insubria ha lanciato un calendario di iniziative dedicate alla cittadinanza nei mesi estivi: un cartellone di intrattenimento dal 15 giugno al 9 settembre, “Insubria Marittima”».

L‘apertura delle aule della sede di via Monte Generoso andrà avanti in via sperimentale – dopo la pausa di agosto – ancora nel mese di settembre.