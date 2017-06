Ordinanza vetro, il Comune risponde ad Ascom: «Facciamo fronte comune per la sicurezza»

Foto varie

Ascom chiede un’attenuazione dell’ordinanza sulla vendita di bevande in vetro e in lattina, il Comune, per ora, non fa alcun passo indietro dopo la “correzione” dei giorni scorsi.

Lo fa sapere nel primo pomeriggio di oggi una nota dell’amministrazione comunale dove a parlare è il vice sindaco Alessandro Casali.

«Il Sindaco Pellicini ed io abbiamo con ASCOM un rapporto positivo e costruttivo con dialogo costante e siamo molto dispiaciuti di questa polemica. Siamo tutti partecipi dei fatti di cronaca che negli ultimi mesi hanno coinvolto molte persone a Torino come a Manchester, ed è proprio a causa di tali circostanze che il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha predisposto una circolare che è stata inviata a Questori e Prefetti per potenziare le misure antiterrorismo nel Paese. Proprio come da noi, anche in alcune grandi città come Milano si è predisposto lo ‘stop’ all’utilizzo del vetro in aree sensibili e son state bandite le lattine. Lo stesso a Roma. I tempi, rispetto allo scorso anno sono cambiati e non possiamo rimanere insensibili a quanto sta accadendo nel mondo».

Il tema è stato fortemente discusso questa mattina a margine di una conferenza stampa di Ascom dove i vertici locali dell’associazione hanno illustrato le iniziative dell’estate sponsorizzate dai commercianti lunensi, che chiedono però di estendere la possibilità di servire bottiglie di vetro a tutti gli esercizi pubblici con spazi in concessione, e non solo a quelli che svolgono attività di ristorazione vera e propria (cosa appunto prevista dall’ultima ordinanza in materia).

«Credo che la Dirigenza di ASCOM comprenda che sarebbe auspicabile fare fronte comune nel campo della sicurezza, proprio per il ruolo che riveste per gli associati – conclude il vicesindaco Alessandro Casali. Ricordo che l’ordinanza è limitata nel tempo per ora, in un periodo con molte manifestazioni in cui si prevede grande afflusso per la settimana dedicata alla presenza in parrocchia della Madonna Pellegrina di Fatima. Le cifre parlano di 10 mila visitatori».