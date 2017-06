Orlando, sparatoria in un’azienda italiana: cinque morti

E’ di cinque morti e sette persone ferite il bilancio finale della sparatoria avvenuta in uno stabilimento alle porte di Orlando, in Florida. Lo ha detto la polizia parlando ai giornalisti.

Il killer di Orlando era un ex dipendente licenziato lo scorso aprile, ha detto ancora la polizia. L’uomo era armato con una pistola e un coltello. Dopo la sparatoria si è suicidato.

L’azienda in cui è avvenuta la strage è la Fiamma, controllata dell’omonimo gruppo italiano con sede a Cardano al Campo (Varese) e conosciuta a livello mondiale come leader nella fabbricazione di accessori tecnici per camper. La filiale di Orlando – riferiscono i media Usa – si trova all’interno di un’area industriale dove si trovano altri fornitori e imprese specializzate nella riparazione auto.