Ospedale: Prima era un “parcheggio” ora è sterpaglia

C\'era una volta il parcheggio!!!

Gentilissimo Direttore buonasera,

a Varese in via Sebenico dopo il parcheggio asfaltato a pagamento dell’Ospedale di Circolo, c’era un’area in terra battuta da anni sempre usata come parcheggio “libero”. Ora dal 26 Marzo 2016 su questo terreno è stato vietato parcheggiare con i dovuti cartelli di divieto e in un primo momento anche “recintato” con nastri di plastica (durati poco) … Ora in questo terreno lasciato incolto e inutilizzato sono cresciuti rovi e piante, chi ha acquistato questo terreno forse dovrebbe provvedere a tenerlo anche pulito… credo…

Forse era meglio in attesa di capire cosa farne lasciare parcheggiare, visto in che condizioni è adesso…(vedi foto)

Anche nella zona poco distante in via Tagliamento angolo via Sardegna c’e’ un terreno boschivo dove sono cresciuti a dismisura i rovi che invadono anche la strada,tanto che per uscire dallo STOP di via Sardegna su via Tagliamento si deve uscire con quasi tutta l’auto auto per riuscire a vedere se arrivano auto da sinistra (a rischio di incidente)…

Tutto questo per chiedere al Comune se non può obbligare le relative Proprietà di tagliare i rovi e tenere in ordine i loro terreni … La ringrazio per la Sua Cortese Attenzione.

Cordiali saluti C.M.