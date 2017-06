Ottava edizione della Festa della Birra Biancoblù

Foto varie

Il 14, 15 e 16 luglio torna la Festa della Birra biancoblù al Museo del Tessile di via Galvani a Busto Arsizio. Il tradizionale appuntamento per i tifosi della Pro Patria e per tutti coloro che vogliono passare una serata all’aperto e in allegria prevede anche per quest’anno un ampio stand gastronomico, birre di alta qualità e tre serate in musica con un concerto ogni sera. Tre i tributi previsti quest’anno: uno a Zucchero, uno a Vasco Rossi e uno ai Nomadi. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.