Ottimi risultati per le ragazze della Polisportiva Olonia ai Campionati Italiani

Si sono svolti a Rieti, gli scorsi 16-17-18 giugno, i Campionati italiani individuali di atletica leggera categoria allievi/e (nella foto da sin. Atitaya Kongkaew, Karin Mecca, Noemi Cavalleri, Martina Ceriani, Sofia Sala).

La Polisportiva Olonia può dirsi doppiamente soddisfatta della trasferta: ben 5 delle 11 atlete della categoria allieve iscritte alla società giallo-verde hanno ottenuto il risultato minimo per partecipare ai campionati italiani, a dimostrazione il gran lavoro svolto negli scorsi mesi da atlete e tecnici.

Il bottino è davvero rilevante: le ottime prestazioni complessive ottenute si arricchiscono di ben due terzi piazzamenti da parte della velocissima Noemi Cavalleri nei 100 e 200m. La giovane, classe 2001 (primo anno di categoria), era arrivata a Rieti con ottimi accrediti: quinto tempo nei 100m (12.16) e secondo tempo nei 200m (24.52).

Nelle batterie di qualifica il 16 giugno ha fatto registrare un ottimo 12.05 (personal best) che le è valso il passaggio alla finale tenutasi la sera stessa: nonostante la partenza poco brillante, ha poi sfoderato il bel lanciato che la caratterizza recuperando posizioni e riuscendo a guadagnare il terzo gradino del podio con il tempo di 12.06.

Il giorno successivo (17 giugno) è stata la volta dei 200m: qualifica ottenuta ‘con facilità’ correndo in 24.64; nel tardo pomeriggio la finale, corsa in 24.50 (pb), che le vale anche in questa occasione il bronzo, che assume un valore aggiunto perché ottenuta nella corsia accanto a Dalia Kaddari, la quale ha corso in 23.68, nuovo primato italiano di categoria. Un bel traguardo per Noemi, che fa ben sperare per il suo futuro.

Promettono bene anche le altre quattro atlete “giallo-verdi” che hanno preso parte alla rassegna reatina. Sofia Sala, classe 2001, si è posizionata 23° nei 400 hs (ostacoli) con il tempo di 1:08.01. Martina Ceriani, classe 2000, è 36° negli 800 m con 2:25.42, ma è da segnalare che non ha potuto prendere parte, per motivo di sovrapposizione di orari, ai 400 hs, gara per cui aveva ottenuto un ulteriore minimo.

Karin Mecca (2000), classificatasi 39° nel giavellotto con 29.23m; Atitaya Kongkaew, classe 2001, nonostante rientrasse da due mesi di stop causa infortunio, è riuscita a piazzare la misura di 5.19 m nel salto in lungo, ottenendo il 31° posto.

Alla Polisportiva Olonia non resta che festeggiare queste atlete che hanno dimostrato impegno e talento e portato alto il nome di una piccola grande società.