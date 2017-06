Paglini Busto in festa, è promossa in Serie B

Festa grande in casa Busto Pallanuoto: la Paglini di coach Fabrizio Salonia conclude alla grande la propria stagione conquistando la promozione in Serie B, grazie al successo per 11-5 colto a Vigevano contro Piacenza.

Ciliegina sulla torta, quella messa domenica 25 giugno dai Draghi, al termine di una stagione intensa e, alla fine, spettacolare. Nella gara valevole per la salita nella categoria superiore, Busto ha piazzato lo scatto decisivo nel secondo quarto di gioco, quando un 3-0 di parziale ha permesso alla Renault Paglini di andare all’inversione di campo sul 5-1 e, di fatto, di poter controllare il resto della partita. Tre le reti di Genoni, top scorer bustocco in questa occasione.

Felicissimo, e non può essere che così, l’allenatore Salonia: “Faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati veramente bravi, non parlo solo di oggi ma di tutto l’anno. Puntavamo a questa promozione e piano piano l’abbiamo ottenuta. Per quanto riguarda la partita è stata un po’ difficile all’inizio ma poi sono emersi la nostra determinazione e il nostro gioco di squadra”.

Raggiante è anche il commento del presidente della Busto Pallanuoto, Alessandro De Tursi: “Al nostro arrivo, due anni fa eravamo stati visti con diffidenza da parte della vecchia società. Dopo un primo anno un po’ sofferto pian piano ci siamo guadagnati la fiducia del territorio. Quest’anno tra la crescita dei giovani e l’ottimo lavoro di Fabrizio Salonia è arrivato questo bel risultato. Io ci ho sempre creduto, non l’ho mai dichiarato apertamente ma abbiamo lavorato per questo. Grazie anche a Claudio Grillo e Renault Paglini per il supporto. Questa promozione premia quanto di buono abbiamo fatto anche come Sport Management”. Dal cui massimo dirigente, Sergio Tosi, arrivano gli ennesimi complimenti: Sono molto contento e fiducioso che in futuro da queste due realtà (anche la squadra di Verona è stata promossa) potremo attingere a giocatori pronti per la nostra prima squadra”.