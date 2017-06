Palazzi comunali a impatto ambientale zero

luvinate comune palazzo comunale

Energia elettrica certificata al 100% proveniente da fonti rinnovabili per gli immobili comunali e per la pubblica illuminazione. E’ il risultato riconosciuto al Comune di Luvinate che nei giorni scorsi ha ricevuto l’apposito attestato dove si evidenzia l’utilizzo di energia verde ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

RIDUZIONE CO2 – Tale obiettivo rientra negli impegni sottoscritti dall’Amministrazione comunale per la riduzione di emissioni di anidride carbonica all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenbile. Un provvedimento che segue l’adesione del Comune di Luvinate al Patto dei Sindaci come richiesto dall’Unione Europea.