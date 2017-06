Palio dei Castelli, pronto il nuovo suggestivo trailer

Tutto pronto per il Palio dei Castelli. Il tradizionale appuntamento di Castiglione Olona è in programma dal 30 giugno al 9 luglio, con tantissime iniziative in programma. A partire dal Palio a tutta birra, al Castello di Monteruzzo. Mentre per le iniziative in costume sono centinaia di figuranti che sono chiamati a partecipare.