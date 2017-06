Palio dei rioni: un trofeo per quattro pretendenti

Foto di Gemonio

Torna il Palio dei Rioni di Gemonio, appuntamento che da tempo si tiene con cadenza biennale e che quest’anno festeggia i cinquant’anni di età: la prima volta si disputò nell’ormai lontano 1967.

Il Palio ha vissuto diverse epoche: dopo le prime annate ci fu un’interruzione che portò alla “scorpacciata” degli anni Ottanta quando le gare tra rioni si disputarono con cadenza annuale. Poi, dopo un periodo a singhiozzo, la Pro Loco Gemonio ha adottato l’attuale formula degli “anni dispari” e si appresta a rimettere in gioco per la 25a volta l’ambìto trofeo.

Il programma scatta giovedì 8 giugno e si aprirà come di consueto con la sfilata dei partecipanti: i quattro rioni – Martitt, Mirabella, Piazza e San Pietro, in rigoroso ordine alfabetico – si incammineranno in corteo verso il centro sportivo di via Curti, sede di tutte le gare.

Come al solito, a contribuire alla classifica finale, saranno sia gli sport – di squadra e individuali – sia i giochi e le prove di abilità. Se nel primo gruppo rientrano i classici tornei di calcio, basket, pallavolo, triathlon e maratona – nei secondi si mischiano le carte, le bocce, il ballo, i gavettoni, la carriola e tante altre sfide. Gran finale sabato 17 giugno, con una serie di gare che potrebbero stravolgere in extremis la classifica finale: la premiazione si terrà intorno alle ore 23, poi festeggiamenti per i vincitori.

Oltre al programma di partite e gare, la Pro Loco ha anche preparato un paio di appuntamenti speciali: la sera di sabato 10 sarà dedicata alla gara di ballo (dalle ore 21), preceduta però da una cena con paella e sangria al parco feste adiacente alla zona sportiva. Domenica 11 invece (dalle ore 14,30 in avanti) appuntamento con la gara di auto a pedali inserita nel campionato zonale della specialità.