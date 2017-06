Pallacanestro Varese e Openjobmetis ancora insieme

Non era una novità. Il general manager Claudio Coldebella lo aveva anticipato ai nostri microfoni che l’accordo era vicino.

Oggi è arrivata la conferma: Openjobmetis sarà lo sponsor di maglia della Pallacanestro Varese anche per la prossima stagione sportiva. Un accordo annuale che aveva anticipato in mattinata l’amministratore delegato della società Rosario Rasizza su Twitter.

Questo il comunicato:

Pallacanestro Varese e Openjobmetis S.p.A. hanno il piacere di comunicare di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione per la stagione sportiva 2017/18. Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, con sede a Gallarate e presente in tutta Italia attraverso una capillare rete di oltre 120 filiali, ha così deciso di confermare la partnership con il club Biancorosso con l’obiettivo di dare seguito ad una collaborazione basata su valori comuni quali la passione, l’attenzione alle persone e la continua proiezione verso il futuro. Openjobmetis S.p.A., confermando il proprio sostegno nei confronti di Pallacanestro Varese, accompagnerà i biancorossi in Lega Basket Serie A in qualità di Main Sponsor per il quarto anno consecutivo.