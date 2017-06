Pallacanestro Varese, ecco lo staff medico

Fiat Torino - Openjobmetis Varese 89-76

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha comunicato lo staff medico che nel corso della prossima stagione sportiva seguirà la prima squadra.

Insieme al medico dello sport dottor Mario Carletti, che viene riconfermato in qualità di medico sociale del club per la seconda stagione consecutiva, l’organico dello staff medico sarà composto dal dottor Federico Egidi, specialista in medicina dello sport, e dagli ortopedici dottor Mauro Modesti e dottor Davide Pin.

Matteo Beltemacchi sarà invece lo specialista affiancato al preparatore atletico Marco Armenise per le problematiche legate alla preparazione atletica e alla dieta dei giocatori.

Lo staff medico della Pallacanestro Varese lavorerà inoltre a stretto contatto con i fisioterapisti Davide Zonca e Matteo Bianchi.