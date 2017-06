Parcheggi: 50 posti in più dietro il teatro

crenna generiche generica

Il comune di Varese ha aperto un nuovo parcheggio, in una zona che i varesini nemmeno conoscevano: nell’area dietro piazza Repubblica e intorno Al Teatro di Varese.

L’accesso del nuovo parcheggio è da via Bizzozero, più precisamente da dove una volta c’era la sbarra che impediva l’accesso alla zona. I posti sono 50, in un piazzale asfaltato di recente e dove sono stati realizzati gli stalli. Le tariffe per il parcheggio sono di 1,50 euro per la prima ora di sosta e 2 euro dalla seconda ora.

«Abbiamo recuperato un’area che prima non era nemmeno asfaltata – spiega Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici – Un luogo prima non disponibile a tutti, ora invece aperto ai cittadini. La città si dota così di 50 posti in più dove parcheggiare in una zona centrale di Varese, vicina a tutti i servizi e alle principali attività commerciali. Dopo l’apertura del parcheggio di via del Ponte dunque da adesso sarà a disposizione anche quello di via Bizzozero a due passi dal centro».

Un vantaggio anche di ordine pubblico: in quella zona finchè era semiprivata e semiabbandonata erano soliti stazionare sfaccendati. Ora le cose potrebbero cambiare, con l’aumentato movimento dovuto ai parcheggi.

E FRA POCO ARRIVA ANCHE IL PARCHEGGIO DI VIA SEMPIONE

Civati ne approfitta per parlare anche del progetto di parcheggio in via Sempione: «Le risposte che stiamo dando in termini di mobilità si stanno concretizzando anche per quanto riguarda il nuovo parcheggio di via Sempione. Quando siamo arrivati questo progetto tanto atteso dalla città e dai commercianti era fermo al palo, noi abbiamo dato una accelerata all’iter e nei giorni scorsi è stato chiuso il bando di gara per i lavori di realizzazione del parcheggio di oltre 300 posti auto. Al bando hanno risposto numerose ditte e nei prossimi giorni la commissione individuerà chi si aggiudicherà i lavori».