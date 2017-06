Parcheggio e treno in un’unica tessera, la proposta del Pd per i pendolari

busto arsizio stazione treno Malpensa express pendolari viaggio

Il Partito Democratico prosegue la sua battaglia per migliorare la vita dei pendolari bustocchi.

Tre le problematiche evidenziate in una mozione indirizzata al sindaco Antonelli: attualmente i pendolari sono costretti a effettuare due abbonamenti separati per il trasporto ferroviario e il parcheggio di via Monti, il pagamento alle macchinette del parcheggio di via Monti risulta spesso difficoltoso a causa della mancanza di possibilità di pagare con carta di debito/credito e, dopo oltre un anno di installazione dei sistemi di apertura e chiusura tramite tessera Trenord, il parcheggio per le biciclette viene lasciato costantemente aperto, senza quindi proteggere da furto le biciclette presenti all’interno.

Per ovviare a questi problemi i consiglieri del Pd mettono sul tavolo la loro proposta che coinvolgerebbe Agesp e Trenord per integrare gli abbonamenti ai parcheggi e al treno: «Chiediamo – dicono i consiglieri del Pd – che la giunta promuova intese tra Agesp Spa e Trenord affinché i cittadini-pendolari possano, con un unico abbonamento caricato sull’unica tessera magnetica di Trenord, pagare entrambi gli abbonamenti ed accedere al parcheggio di via Monti».

Per quanto riguarda i pendolari in bici i democratici propongono che «venga attivato il servizio di apertura e chiusura del parcheggio per biciclette tramite Tessera Trenord e/o CRS e/o Carta d’Identità Elettronica».