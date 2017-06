Parise: “Centro storico, scuola e punto prelievi per ridare slancio al paese”

Marchirolo elezioni 2017

Salvatore Parise, assessore vicesindaco uscente di Marchirolo, si propone agli elettori alla guida di “Marchirolo in evoluzione”, lista di continuità con l’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cetrangolo che ha governato il paese negli ultimi anni.

Anche a lui abbiamo chiesto di sintetizzare i tre punti più importanti del programma elettorale per Marchirolo.

“Le proposte della nostra lista sono molte, se devo sceglierne tre partirei dalla rivitalizzazione del centro storico. La nostra amministrazione ha lavorato anche nel mandato che si è chiuso con questo spirito, con una politica di riduzione del consumo di suolo. Ora vorremmo incentivare le ristrutturazioni nel centro storico, così da valorizzarlo ed evitare nuove costruzioni. Un centro però è bello se è vivo e dunque avremo anche proposte per incentivare le attività presenti e nuove attività nel centro del paese”.

“Un altro punto qualificante del programma riguarda la scuola elementare. Molto è stato fatto per migliorare e mettere in sicurezza l’attuale edificio, l’idea è quella di investire su un nuovo plesso scolastico polivalente”.

“Infine lavoreremo per creare un servizio di cui si sente la mancanza in paese, soprattutto per la popolazione anziana. Vorremmo dare vita ad un centro prelievi. Oggi siamo convenzionati con centri fuori dal paese, ma questo crea una serie di disagi che si potrebbero risolvere attrezzandoci in autonomia”.

Salvatore Parise e i candidati di “Marchirolo in Evoluzione”, hanno sintetizzato così lo spirito della loro proposta alla comunità: “Marchirolo in Evoluzione” significa partire da quello che c’è e disegnare un cammino nuovo e consapevole, garantire e rinnovare l’impegno, la passione e lo spirito di servizio di chi scende in campo per il paese.

È della massima importanza mettere in gioco le competenze, ma anche le nuove energie, fare in modo che le iniziative in corso siano finalizzate e che altre ne siano assunte per un ulteriore sviluppo del paese, al fine di mantenere il ruolo di centralità ricoperto nel nostro territorio.

Per raggiungere un obiettivo ambizioso, ci siamo dotati di una “squadra” capace di rappresentare la comunità nella sua varietà sociale e culturale, fondendo l’entusiasmo di chi si propone per la prima volta all’esperienza acquisita nel corso degli anni, con un contributo di nuovi valori, sensibilità e idee da mettere al servizio del paese. Un gruppo oltre i singoli”.

Questa sera, venerdì 9 giugno, la chiusura della campagna elettorale, con un ultimo incontro con i cittadin i prima del voto di domenica. L’appuntamento è alle 21 in Sala consiliare.

QUI IL PROGRAMMA DI MARCHIROLO IN EVOLUZIONE