Partecipazione ed entusiasmo premiano il Girinvalle

Le foto sono di Mauro Gagliardone e raccontano la grande partecipazione di pubblico all'edizione 2017 della festa dedicata al fiume Olona e alla sua valle

Le Pro Loco di sei paesi della Valle Olona hanno promosso l’undicesima edizione del Girinvalle, che si è svolta nel weekend del 17 e 18 Giugno 2017.

A Fagnano si è partiti sabato 17 Giugno 2017 con l’evento FAI…un pomeriggio d’estate al Castello organizzato in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Seprio che ha offerto la possibilità di partecipare a due Visite guidate al Castello Visconteo accompagnati da figuranti in costumi medioevali, concludendo il pomeriggio con un Aperitivo sulla terrazza panoramica e con un concerto nel cortile del Castello Visconteo, a cura dell’Associazione “Amici del Bellini”.

Straordinaria giornata per il Girinvalle 2017, con tantissima partecipazione fin dal mattino. La Pro Loco Fagnano Olona ha previsto tante iniziative per tutte le età, dai divertimenti per i più piccoli agli adultiche hanno potuto assistere e partecipare alle dimostrazioni di Spinning e Arti Marziali grazie ai maestri della palestra “Body & Mind” di Fagnano.

La Protezione Civile anche quest’anno ha preso parte alla manifestazione, allestendo e curando per l’intera giornata la parete verticale, che è stata scalata in tutta sicurezza da tantissime persone, di ogni età.

«Abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Associazione “Fuori di…QUAD Team” e l’associazione sportiva per disabili “VHarese“, che con la loro simpatia hanno regalato sorrisi sotto il tendone. Arrivati a bordo dei potenti quad, rimasti in bella mostra accanto alla torretta per birdwatching, i piloti e tutto il team hanno passato in nostra compagnia alcune ore. Un modo insolito per fare trascorrere ai ragazzi disabili una domenica d’estate»

Lo stand gastronomico organizzato dai volontari della Pro Loco Fagnano Olona ha incessantemente sfornato ottimi panini con la salamella e hamburger, patatine fritte e anelli di cipolla, alette di pollo e altre prelibatezze da gustare e assaporare con dell’ottima birra artigianale spillata al momento.

Dopo pranzo l’area verde del fondovalle è stata “invasa” da supereroi e personaggi delle fiabe grazie al gruppo dei “Cuori eroi”, che ha fatto divertire grandi e piccini con l’intrattenimento musicale e le danze di gruppo. A seguire, lo spazio dedicato al truccabimbi e uno straordinario spettacolo di bolle giganti a conclusione del pomeriggio.

Uno spazio è stato dedicato dalla Pro Loco al sociale, con un gazebo curato dall’associazione “L’albero di Vanessa“, , che ha curato un’area con

Un’intera giornata di festa, nel verde della nostra Valle, che ha reso orgogliosi i soci della Pro Loco Fagnano Olona di essersi messi in gioco anche stavolta per offrire una giornata di allegria e divertimento alle tantissime persone intervenute durante tutta la giornata.

«C’è stato un flusso continuo per tutta la giornata – commenta Armida Macchi Porta, Presidente della Pro Loco Fagnano Olona – di visitatori, persone in bicicletta e a piedi o ancora a passeggio con il cane. Il bel tempo perdurato per tutta la giornata ha permesso ai tanti amici e amanti della valle di passare a trovarci per trascorrere del tempo in buona compagnia».

«Voglio ringraziare – prosegue la Presidente Macchi – innanzitutto i volontari della nostra Pro Loco, che sin dalle prime ore del mattino sono riusciti con grande entusiasmo a gestire al meglio le tante attività in programma: dalla cucina ai momenti didattici e di intrattenimento. E’ stata una settimana di preparazione molto intensa, ma gli sforzi sono stati sicuramente ripagati dall’ottima riuscita della festa e dalle sensazioni positive raccolte. Grazie davvero ai tanti volontari presenti».

«Dobbiamo ringraziare per la collaborazione le tante realtà che sono state al nostro fianco durante la manifestazione, a partire dai i Calimali che hanno messo a nostra disposizione l’area dell’approdo e alcune attrezzature; la Protezione Civile che ha curato la parete per l’arrampicata verticale per tutta la giornata, riscuotendo tanta partecipazione da parte di ragazzi e adulti; il gruppo dei “Cuori eroi”, l’associazione “L’albero di Vanessa” e la palestra “Body & Mind” di Francesco Erre che ha organizzato le prove di spinning e le esibizioni di alcune discipline di arti marziali; l’Associazione “Fuori di…QUAD Team” con il presidente Pierino Cavinato e l’associazione sportiva per disabili “VHarese” che sono stati nostri graditi ospiti.

Grande partecipazione e numerosi commenti positivi alle iniziative proposte e all’intera manifestazione, segno che il lavoro della Pro Loco Fagnano Olona è notevolmente apprezzato, dai fagnanesi, e non solo, e riesce a valorizzare anche le aree del territorio facenti parti del Parco del Medio Olona, con uno sguardo attento a tutto il paese.