Passeggiata notturna al lago per bimbi e genitori

Pista ciclabile lago di Comabbio

Venerdì 9 giugno, i comuni di Comabbio, Varano Borghi, Mercallo e Ternate organizzano una passeggiata notturna sul lago per bambini e genitori.

Il ritrovo è in programma alle 20.30 all’area lago di Mercallo (zona di via Lago) dove avrà inizio la camminata che percorrerà tutto il tratto di pista ciclabile che collega Mercato al Parco Berrini di Ternate, per permettere ai partecipanti di transitare sul suggestivo pontile sul lago costruito nella zona di San Sepolcro (totale 5 chilometri). L’arrivo sarà al parco Berrini dove sarà allestito anche un piccolo rinfresco. Ai partecipanti saranno consegnate delle pile per illuminare il percorso.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata.

Le iscrizioni sono aperte, per informazioni è possibile contattare le biblioteche dei comuni organizzatori.