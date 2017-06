Pasta e broccoli e minestre nel menù estivo: “Scelte improponibili”

mensa scolastica albizzate

Minestre, pasta con i broccoli, passato di verdure con i crostini. Le temperature africane che si registrano a Varese in questi giorni hanno innescato una piccola polemica nella mensa della scuola dell’infanzia Rocchetto Fe’ di Varese.

La rappresentante dei genitori lamenta che il menù proposto ai bambini crea qualche problema di inappetenza tra i piccoli alunni già provati dalla calura: « Sono la rappresentante mensa della scuola Ronchetto Fe’ di Varese, ho inviato una email al tecnologo alimentare del Comune di Varese… Ma è possibile aver inserito nel menu estivo certi piatti?! Le varie minestre ecc…improponibili con le temperature di questi giorni».

In effetti, leggendo la carta risalente al marzo scorso, quando è entrato in vigore il menù primaverile, si notano alcuni piatti un po’ “fuori stagione”: « Come Comune – ha spiegato l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – abbiamo coinvolto alcune scuole nel progetto “mensa con gusto”. I bambini sono stati invitati ad assaggiare alcune ricette e a rivederle in una sorta di gara “masterchef”. La pasta con i broccoli, per esempio, è stata affrontata alla fine di maggio. Ha ottenuto grande successo per cui non l’abbiamo voluta togliere visto il tempo limitato di degustazione».

Al di là delle scelte condivise, anche con la tecnologa e l’Ats Insubria, rimane la facoltà di chiedere modifiche al menu: « Non è blindato. Basta chiamare e chiedere la sostituzione di alcuni piatti perché non sono più graditi. In altre scuole è già avvenuto. I canali sono aperti, basta attivarli secondo le procedure concordate».