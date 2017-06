Dimissioni Pasta, Pellicini: \"Abbiamo fatto un buon lavoro, anche sulla nuova stagione\"

Anche il direttore artistico Francesco Pellicini interviene sulle dimissioni del presidente Paolo Pasqui e della vicepresidente Egle Prada della fondazione Giuditta Pasta che gestisce il teatro.

Senza nascondersi dietro frasi di circostanza ma con schiettezza Pellicini spiega come si è arrivati alla frattura ma soprattutto rassicura spettatori e saronnesi sul futuro “la nuova stagione è pronta ed ha grandi nomi e tante belle proposte”.

«Le dimissioni del presidente sono state una sorpresa – ammette Pellicini – e mi ha rammaricato soprattutto la negatività con cui si è parlato del Pasta. Non si è posto l’accento, anche da parte di chi ha lavorato, sugli aspetti positivi a partire dal fatto che dal buon andamento la stagione ha registrato 30 mila euro di utile che è un risultato inattaccabile se si considera che è stata fatta in 15 giorni. Insomma malgrado i tagli di 100 mila euro che abbiamo fatto e la riduzione del contributo comunale abbiamo migliorato la gestione rispetto quella scellerata che abbiamo trovato al nostro arrivo».

Pellicini non si ferma alle rose e chiarisce anche gli aspetti più spinosi a partire dal rapporto con il presidente: «E’ il caso di dire “ofelè fa el to mestè” visto che il presidente che cercava di interferire nella mia attività. Il primo anno malgrado i boicottaggi siamo arrivati in fondo ma il secondo c’è stato il patatrac».

Una situazione così tesa da arrivare al “blocco” della stagione da parte di Pasqui e ad un cda con all’ordine del giorno proprio l’incompatibilità con la direzione artistica: “A questo punto è intervenuta l’Amministrazione comunale che ci ha chiesto di continuare la nostra attività. Io ho accettato. Evidentemente il castello di altri è crollato”.

Pellicini comunque guarda avanti: «Sono un uomo di teatro e sono qui per svolgere un lavoro per il quale ho le competenze e che intendo svolgere al meglio. Non mi interessano le strumentalizzazioni. Non a caso oggi mi preme rassicurare gli spettatori e i saronnesi la nuova stagione è bella e pronta. La presenteremo a breve con il nuovo Cda».