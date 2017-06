Patrini verso il bis, arriva la qualificazione per le finali scudetto

I Patrini volano in finale di Coppa Italia

Pronostici della vigilia confermati dopo le semifinali del XXI Campionato di baseball per ciechi andate in scena sotto la canicola del “Leoni” di Casteldebole. Saranno infatti i Patrini Malnate e la Roma All Blinds le formazioni che sabato prossimo, primo luglio, si sfideranno nella Finale Scudetto con playball previsto alle 15.

Patrini chiamati così a scrivere nuove pagine avvincenti all’interno dell’Enciclopedia AIBXC, già impreziosita dalle due squadre che ci rimandano al grande spettacolo regalato da Roma e Malnate nella Finale di Coppa Italia e del Torneo di fine stagione 2016, decisi agli extra-inning.

Cammino verso la finale piuttosto agevole per i Patrini, autentici dominatori da ormai due stagioni, semplicemente di una categoria superiore rispetto alla concorrenza. I varesini si sono sbarazzati con estrema facilità della resistenza, a dir vero piuttosto flebile, del Bologna White Sox Cvinta, sconfitto per manifesta in 5 riprese con un perentorio 12-4 in gara uno, seguito da un altrettanto eloquente 13-3 nella seconda sfida. Punizione severa per Bologna, che tuttavia testimonia in misura lampante la supremazia dei malnatesi su entrambi i lati del campo, in particolare con il “Ministro della Difesa”, al secolo Gaetano Casale.

Appuntamento quindi a sabato primo luglio a Bologna, al campo “Leoni”, per una giornata che può fare entrare i Patrini Malnate nella storia dello sport.