Pazienti fragili, un incontro per conoscere la rete di sostegno

Domani sera,martedì 20 giugno presso la Sala Consiglio della Città di Luino avrà luogo a partire dalle ore 20.30 un incontro di approfondimento riguardante la rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.

“E’ un incontro in cui si illustra ai medici del territorio dell’Alto Verbano ciò che Regione Lombardia sta mettendo in atto per seguire i pazienti cronici e fragili. – commenta il Direttore Socio Sanitario di ATS Insubria Lucas Maria Gutierrez – Si coglie l’opportunità per coinvolgere oltre a Medici di Medicina Generale e Pediatri anche le istituzioni locali, soprattutto i Sindaci poiché possano approfondire la tematica. Il percorso è importante per prendersi cura del paziente e non solo curarlo con una stretta collaborazione tra Comuni ed Enti Locali per un’integrazione socio-sanitaria concreta e reale. Una grande opportunità per territorio e persone”.

“Sono molto contento che anche Luino possa ospitare questo momento di incontro importante anche per un dialogo costruttivo tra istituzioni su tematiche di spessore così delicate. – conclude il Vice Sindaco Alessandro Casali – Invito quanti potranno ad esser presenti