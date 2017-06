Pedemontana, dal 1° luglio 5 per cento di sconto sui pedaggi

autostrada tangenziale pedaggio

Da domani, sabato 1° luglio 2017 Autostrada Pedemontana Lombarda applicherà lo sconto del 5% sui pedaggi ai clienti che utilizzano i sistemi di pagamento Telepass e Conto Targa. Lo ha annunciato in una nota la società aggiungendo che lo sconto è valido su tutti i pedaggi, indipendentemente dal numero di transiti effettuati. La promozione sarà attiva per 6 mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.

Uno sconto che per un automobilista quindi sarà di 5 centesimi sulla tangenziale di Varese -che oggi costa 1,03 euro- e che sale a 15 per il tratto che collega la A8 alla A9 che ha un pedaggio normale di 3.13 euro.

Sconti ed incentivi che arrivano in un momento non facile per la società. Se infatti da un lato l’azienda ha iniziato un piano di riscossione straordinaria dei pedaggi evasi con l’invio di 2 milioni di lettere dall’altro la Procura di Milano ha chiesto il fallimento della società . E in tutto questo caos dal 2018 i tratti della tangenziale di Varese e di Como dovrebbero diventare gratuiti. Almeno in teoria.

Qui tutti gli articoli su Pedemontana