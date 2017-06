Pedemontana a rischio fallimento, Astuti: “Cosa dice Regione Lombardia?”

«L’ipotesi fallimento getta ombre sempre più cupe sul futuro di Pedemontana». È il commento di Samuele Astuti, segretario provinciale del Partito Democratico, in merito all’iniziativa presa ieri dalla Procura di Milano e relativa al bilancio 2015 della società che gestisce l’infrastruttura. Pedemontana verserebbe in stato di insolvenza: da qui la richiesta di dichiarazione di fallimento, con le controdeduzioni che potranno essere presentate il prossimo 24 luglio.

«I vertici della società sono certi della regolarità della loro condotta» prosegue l’esponente Pd nonché sindaco di Malnate, uno dei numerosi comuni del Varesotto toccati dall’infrastruttura. «Mi auguro davvero che sia così, perché altrimenti verrebbe messo a rischio il completamento dell’autostrada».

Astuti ribadisce poi la necessità di risposte concrete per il territorio chiamando direttamente in causa l’assessore regionale alla partita, Alessandro Sorte: «La gestione societaria, a quanto si apprende, è stata quantomeno opaca, e questo è assolutamente inaccettabile. Sul futuro di Pedemontana bisogna fare chiarezza al più presto: cosa dice l’assessore Sorte? Cosa ne pensa la Regione? Non possono tacere. Attendiamo quelle risposte che il territorio merita da tempo».