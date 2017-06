Pennellate d’azzurro in campo verde. Il fumetto racconta Maradona

Cardano al Campo generico

Una serata da non perdere, per gli appassionati di fumetto, ma soprattutto per i tifosi del Napoli. Il Circolo Quarto Stato dedica una serata alla figura intramontabile di Diego Armando Maradona, attraverso la graphic novel di Paolo Castaldi, pubblicata da BeccoGiallo editore.

“Undici capitoli di amore per Diego, undici tocchi come quelli che sono bastati a realizzare il gol del secolo, 200 pagine dipinte di azzurro per riscaldare i cuori di tutti quelli che lo amano ancora.” El Pibe De Oro, la Mano De Dios, il gol più bello della storia del calcio, gli scudetti conquistati a Napoli contro le grandi potenze del calcio italiano, cadute verticali e resurrezioni impossibili. Diego Armando Maradona, genio e sregolatezza, idolo per milioni di tifosi e segno tangibile di riscatto sociale per la gente di Napoli e il Sud Italia in generale, raccontato con la passione autentica del tifoso napoletano nel primo omaggio a fumetti a lui dedicato.

Sarà ospite Paolo Castaldi, autore di fumetti e illustratore, che ha pubblicato anche “Etenesh, odissea di una migrante” (BeccoGiallo, 2011). Autore rivelazione dell’anno al Treviso Comics 2011, è tifoso del Napoli come suo padre e come suo nonno. Ha collaborato con il mensile “E” di Emergency e con il Manifesto. Sarà intervistato da Orlando Mastrillo, giornalista di VareseNews e gran tifoso del Napoli.

L’incontro rappresenta una nuova tappa del viaggio nel fumetto d’autore di Becco Giallo, che il circolo sta portando avanti da inizio 2017. Ma è anche una tappa della rassegna L’Antimondiale. Un ciclo di incontri per arrivare pronti al prossimo festival Infestante e lanciare un grande torneo antirazzista.

Nel corso della serata si può provare anche il “cocktail Antimondiale”, preparato dagli amici di Para Todos. 6€ di cui 2€ andranno a sostenere le spese per il Torneo Antimondiale.