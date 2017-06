“Per cercare le storie bisogna prendere il tram”, parola di regista

Foto varie

Il Centro culturale San Carlo Borromeo di Luino organizza una serata-incontro con il regista e sceneggiatore Tommaso Santi dal titolo “Per cercare le storie bisogna prendere il tram”.

L’evento si svolgerà venerdì 9 giugno alle ore 21 alla ex Colonia Elioterapica di Germignaga di via Bodmer 12. Tommaso Santi è stato protagonista recentemente di un lavoro interessante che ha tradotto in immagini il grande impegno messo in campo per restaurare il simbolo per eccellenza della cristianità: la Basilica della Natività a Betlemme, un lavoro realizzato anche per documentare la bellezza dei mosaici restaurati di un importantissimo luogo sacro, simbolo di tre confessioni religiose.

Santi ha ricevuto recentemente il riconoscimento Globo d’Oro – Gran Premio della Stampa Estera per il documentario “Restaurare il Cielo”. Altri suoi lavori hanno riguardato testi per le rappresentazioni teatrali e i temi legati ai diritti umani e all’impegno sociale. Santi racconterà come attraverso le immagini, i dialoghi e le musiche si possano affrontare temi diversi, raccontare storie ed episodi della vita che hanno come unico fil rouge la bellezza che lo sguardo del regista sulla realtà che accade può trasferire all’interno dei propri lavori.

Tommaso Santi, 42 anni, nato a Prato, è sceneggiatore e regista. Da sempre ha diviso la sua attività tra teatro, cinema e documentario. Un suo cortometraggio, Perché no? è stato selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes; con una sua storia ha vinto il Premio Solinas, storie per il cinema; attualmente è in lavorazione Once Were Humans, lungometraggio tratto da una sua sceneggiatura, coproduzione internazionale, diretta da Goran Voinovjc. Come documentarista Tommaso Santi ha realizzato oltre cento contributi video pubblicati in dvd di film italiani, prodotti e distribuiti da Cecchi Gori Home Video.

Nell’estate del 2016 ha realizzato Restaurare il cielo, documentario sul restauro della Basilica della Natività in Bethlehem, il documentario è stato selezionato all’IDFA DOC FOR SALE – International Documentary Film Festival di Amsterdam, nov. 2016. Suoi testi teatrali sono stati prodotti da Teatri Nazionali, Festival e Università in Italia, Slovenia e Francia. Per due volte ha vinto il premio della giuria al Premio Ugo Betti per la Drammaturgia.

L’incontro a ingresso libero è realizzato in collaborazione con la prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, Lions Club di Luino, Liceo scientifico “Vittorio Sereni”, l’Istituto superiore “Città di Luino-Carlo Volontè” e ha il patrocinio delle amministrazioni comunali di Luino e Germignaga.