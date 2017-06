Per dieci giorni la piazza si trasforma in campo da basket

Gallarate

«Un omaggio a una squadra che ha fatto sognare tutta la città. La voglia di promuovere lo sport. Dare ai gallaratesi e ai non gallaratesi un motivo in più per uscire e venire in piazza».

Sono i tre principali motivi che hanno spinto il sindaco di Gallarate Andrea Cassani (nelle vesti di assessore allo Sport) e l’assessore alle attività economiche Claudia Maria Mazzetti (nelle vesti di presidente del Distretto urbano del commercio) a promuovere l’installazione di un campo da pallacanestro in via Verdi a Gallarate, davanti al municipio.

Dal 21 al 30 giugno una parte della zona pedonale si trasformerà in un playground, aperto a tutti fino alle 17 e gestito da Basketball Gallarate e Ayers Rock fino alle 22.30.

«I ragazzi – spiegano Cassani e Mazzetti – fino a metà pomeriggio potranno giocare come avviene in tutti i campi pubblici all’aperto. E il fatto che possano farlo in piazza, in una zona molto frequentata, lontani dai pericoli, è una garanzia in più per i genitori». L’attività “agonistica” occuperà invece la restante parte della giornata: esibizioni e tornei (ragazzi, vecchie glorie, tre contro tre), ma anche allenamenti “en plein air” della prima squadra, di quella fantastica macchina da canestri che ha regalato a Gallarate la promozione in C Gold (la vecchia C1).

«L’entusiasmo che ha accompagnato la stagione e soprattutto i playoff del team di coach Ferri, è stato qualcosa di mai visto prima» spiega il sindaco. «Uniamoci poi il fatto che tra Basketball e Ayers Rock ci siano 402 praticanti, la maggior parte dei quali sono bambini e ragazzi. Due “particolari” che ci hanno convinto della bontà e del sicuro ritorno dell’iniziativa, che potrebbe aprire la strada ad altre manifestazioni in zona pedonale, coinvolgendo altre discipline sportive».

Ma in zona pedonale le soprese non sono finite. Sabato 24 giugno Duc e Naga regaleranno ai più piccoli un’intera giornata dedicata a loro. “Bimbi in piazza” prevede nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30 numeri di giocoleria, animazione e laboratorio di giocoleria rivolto a tutti, anche alle mamme e ai papà. Tutti potranno provare palline, clavette, diblo, monociclo e rolla bolla.

Dalle 21 spazio al circo. Alessandro Gimelli, in arte Gemy, si esibirà in numeri di giocoleria e acrobazia con un finale “infuocato” in equilibrio su una fune.

«E non è finita – conclude l’assessore Mazzetti -, da qui alla fine dell’estate estrarremo dal cilindro altre sorprese, cercando di rivolgerci a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Devo dire che fino ad ora il pubblico ha sempre mostrato di gradire: gli ultimi due eventi del fine settimana, le semifinali del “Naga Voice” e gli artisti di strada hanno fatto davvero il pieno di gente e di consensi. Una risposta fantastica, soprattutto a chi temeva che il “Summer Festival” avrebbe danneggiato il centro storico. Così non è stato, anzi».