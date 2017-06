Per Dino Busti e la sua lista risultato senza incertezze

Marchirolo elezioni 2017

Risultato nettissimo e senza incertezze per Marchirolo, dove Dino Busti e la sua lista “Marchirolo in comune” vincono con 813 voti, il 53,48%.

Molto lontano il diretto concorrente di Busti: per Salvatore Parise, vicesindaco uscente, e la sua lista “Marchirolo in evoluzione“, espressione di continuità con l’amministrazione del sindaco Cetrangolo, la conta dei voti si è fermata a 463, il 30,46%.

Niente da fare per il candidato di “Marchirolo 2017“, Massimo Mastri, che dai banchi dell’opposizione ha lanciato la sfida per la guida del Comune. Solo 207 elettori – il 13,61% – hanno votato per la sua lista.

Inesistente, infine, il risultato di Francesco Folino, candidato per Forza Nuova. Il messaggio dell’estrema destra a Marchirolo non passa: solo 37 i voti portati a casa dalla lista, pari al 2,43%.

Nonostante la vivacità della campagna elettorale, con diversi scambi abbastanza bruschi tra le liste di Busti e Parise, anche in queste consultazioni a Marchirolo l’astensionismo è rimasto alto: ha votato il 52,84% degli aventi diritto, contro il 51,67 di cinque anni fa. Una piccola crescita, ma quasi un elettore su due è rimasto a casa.