Per Uboldo: \"Il comando unico di polizia locale penalizza il nostro comune\"

“Si agli accordi di collaborazione tra comandi di polizia locale ma senza istituire uffici unici”. Si può così riassumere la posizione di “Per Uboldo” in merito all’unificazione dei comandi di polizia locale di Uboldo ed Origgio iniziata lo scorso primo giorno.

“Quando inizia un “fidanzamento ufficiale” (così lo ha definito il sindaco Lorenzo Guzzetti) è d’obbligo fare gli auguri. O meglio un bel “in bocca al lupo” ed è quello che facciamo alla polizia locale di Uboldo e a quella di Origgio che si sono unite in un unico “Servizio intercomunale di Polizia Locale di Origgio – Uboldo”. Al di là degli auguri però la compagine d’opposizione esprime la propria contrarietà alla forma di collaborazione scelta dai due comuni: “Siamo convinti che sviluppare accordi con i comuni vicini possa solo portare ad un miglioramento del servizio, ma non attraverso la formula dello svolgimento associato del servizio comunale di polizia Locale con la costituzione di ufficio unico. Per di più allocato a Origgio dove, dal primo giugno, sono stati spostati sede, uomini, mezzi e dotazioni strumentali”.

Ed entrano nello specifico partendo al problema legato alle risorse umane: “Fino al mese di maggio Uboldo aveva un comandante e 4 agenti. Oggi ha 3 agenti. Il comandante e un agente sono stati destinati ad altre funzioni. Quindi da 5 siamo passati a 3 unità. Origgio aveva prima e ha oggi 1 comandante e 2 agenti. Per un totale di 3 unità. Sommando Uboldo e Origgio prima dell’istituzione del comando unico avevano 8 unità. Con l’istituzione del comando unico le unità sono diventate 6 che devono sorvegliare il territorio di due comuni”.

Altro tema è quello degli orari di apertura al pubblico: “Dal primo giugno l’ufficio di polizia locale di Uboldo è aperto solo 2 ore e mezzo la settimana (il mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 10,30). Troppo poco per un servizio così importante. C’è la disponibilità dell’ufficio di Origgio ma bisogna sempre spostarsi da Uboldo, uscire dal paese. La filosofia che per qualsiasi servizio sia necessario uscire dal paese non ci piace. Ci piace il contrario: portare in paese i servizi per tenere in paese la gente”.

“Insomma – conclude la coalizione – riteniamo che la modalità scelta ossia il comando unico con sede a Origgio penalizzi il nostro Comune. Siamo invece favorevoli agli accordi di collaborazione, ad una visione che vada oltre i confini comunali e alla condivisione di servizi senza però istituire uffici unici”.