“Per un’estate”, ultimo appuntamento con gli autori del territorio in biblioteca

Ultimo appuntamento con la rassegna di incontri in biblioteca con gli autori del territorio che si sono svolti il giovedì pomeriggio.

Giovedì 8 giugno alle ore 18.30 presso la sala Monaco della biblioteca sarà presentato il libro Per un’estate di Sarah Pellizzari Rabolini. L’autrice dialogherà con la blogger Stefania Visentini. Le letture saranno a cura di Fabrizio Bianchi (Viandanti Teatranti).

Teodora, per tutti Teo, ha da poco passato l’esame di maturità quando parte da Caldè, il paese sul lago Maggiore dove vive, per una vacanza in Sardegna con Maria e Linda, sue grandi amiche. In campeggio incontrano Luca e Guido, due ragazzi più grandi di Milano. Teo s’innamora perdutamente di Guido e lui la ricambia. Di ritorno dalla Sardegna, Teo lascia Fabio, il fidanzato storico che la aspettava a casa. Inizia così un’intensa storia d’amore, fatta di viaggi e di avventura, di musica e di poesia, finché Guido decide di farsi condurre dal suo spirito libero e di partire per Londra. Una separazione dolorosa, che spinge Teo a porsi continue domande sulla propria identità, su Guido e sulla natura del vero amore. E’ giusto abbandonarsi ai sentimenti? Bisogna sempre perdersi per ritrovarsi? Come Ulisse, anche Guido tornerà a Itaca dopo qualche anno? In caso, troverà Penelope-Teodora ad aspettarlo? Attraverso la pittura e la mitologia, Teo affronterà un viaggio più importante, quello che la porterà ad analizzare i suoi sentimenti più profondi e a capire la sua anima più vera.