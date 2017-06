Perusin: “Le dichiarazioni emerse, frutto di una incomprensione”

Ivana Perusin, assessore allo sviluppo economico. Non ci sentiamo ancora di giudicarla

“Sono sicura che le dichiarazioni emerse oggi siano frutto di una incomprensione. Non credo che siano mancate le occasioni di dialogo, da me sempre ricercate. Dobbiamo invece proseguire con il gioco di squadra nell’interesse di Varese. Propongo di vedersi subito, già settimana prossima, per fare un bilancio delle iniziative e dei progetti messi in campo fino ad ora e sulle proposte per il futuro”. Così l’assessore alle Attività produttive del Comune di Varese, Ivana Perusin alle dichiarazioni di Ascom Confcommercio.