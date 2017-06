Piazzola rifiuti, da lunedì mattina nuove regole per l’accesso

Rifiuti riciclaggio a Cardano al Campo con sacchi viola

Nuove regole a Cardano al Campo per l’accesso alla piazzla rifiuti. Le novità scattano a partire da lunedì 5 giugno.

Per accedere al Centro di raccolta comunale di via San Roccosarà sarà necessario l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) per i privati cittadini. Questo per evitare che acceda chi non ha diritto, cioè i non residenti, e per monitorare l’effettivo utilizzo.

Per le attività economiche e produttive iscritte alla tassa rifiuti il Comune rilascerà un’apposita tessera magnetica. Il modulo per la richiesta della tessera, scaricabile dal sito del Comune, debitamente compilato dovrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo: ecologia@comune.cardanoalcampo.va.it o consegnato all’Ufficio Ecologia del Comune di Cardano al Campo, che, a seguito delle verifiche dei requisiti previsti dal regolamento, rilascerà la tessera.