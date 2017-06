Piede d’oro ad Arcisate, la vittoria vale doppio

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Dopo la “serale” di Gavirate, si torna a gareggiare alla domenica mattina per il circuito del Piede d’Oro dove è all’orizzonte – domenica 25 giugno – la tappa di Arcisate, 16° appuntamento di questa stagione.

La “Quatar pass par Arcisà” è prova che vale doppio, perché oltre ai punti che vengono assegnati di consueto nelle diverse categorie, questa gara è compresa anche nella classifica “Top PdO” della quale fanno parte solo sette appuntamenti (all’incirca uno al mese) in tutto l’anno.

I percorsi a disposizione dei partecipa invece si snoda per un totale di 4 chilometri. Lo start, per entrambi i casi, è previsto per le 9 in punto mentre alle 9,05 prenderà il via il “minigiro” per bambini.

La gara arcisatese organizzata dall’Atletica Miotti è intitolata alla memoria di tre persone, ossia Massimiliano Pesipi, Enzo Gaspari e Vincenzo Zagari, ed è al centro della “Festa dell’Atletica” di sabato 24 e domenica 25. Partenza e arrivo saranno disposti al Parco Lagozza dove sarà in funzione anche uno stand gastronomico. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri 349-4769219 (Giovanni Lamperti), 347-6926248 (Stefano Irato) o gli indirizzi e-mail ido.reginato@gmail.com e stefanoirato58@gmail.com.

Settimana prossima la carovana del Piede d’Oro farà invece tappa a Samarate per la prima corsa del mese di luglio.