Piede d’Oro, Borgnolo e Begnis primi ad Arcisate

Piede d\'oro: la \"Quatar pass par Arcisà\"

Nella mattinata di oggi, domenica 25 giugno, è andata in scena la 32esima edizione della “Quatar pass per Arcisà”, appuntamento valido per il circuito del Piede d’Oro e gara compresa nelle sette prove della classifica “Top PdO”.

Al momento della partenza, alle 9 in punto, quasi 400 partecipanti si sono misurati con il duro percorso di 10 chilometri disegnato dall’organizzazione con partenza e arrivo al Parco Lagozza. A prevalere, bissando il successo dello scorso anno, è stato Matteo Borgnolo del gruppo sportivo Cus Insubria, che ha dominato la gara concludendo con il tempo di 37’03” davanti a Fouad Touti (Runner Varese) e Rahhal Nader (Arcisate) che hanno chiuso rispettivamente a 30″ e 59″ dal vincitore. A Tiozzo (Whirlpool) il duello per il quarto posto su Giuseppe Bollini.

Dominio assoluto anche nella categoria femminile con Elena Begnis (Arcisate) che si riconferma vincitrice concludendo la gara col tempo di 42:52, precedendo di oltre 3′ Marta Dani e Antonella Panza.

In parallelo si è svolta anche la corsa degli atleti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, su un percorso di 4 chilometri, vinta da Riccardo Sartori davanti a Lorenzo Ferraro e Riccardo Bottinelli.

Poco dopo lo start delle 9:00, c’è stato spazio anche per il “minigiro” di un chilometro dedicato ai bambini under 10, con la vittoria di Francesco Stocco nella categoria maschile e di Giada Quadrelli nella categoria femminile.

Ordine d’arrivo categoria Assoluti Uomini (10 chilometri)

1) Matteo Borgnolo (Cus Insubria) – 37:03; 2) Fouad Touti (Runner Varese) – 37:33; 3) Rahhal Nader (Arcisate) – 38:02; 4) Marco Tiozzo (Whirlpool) – 38:13;

5) Giuseppe Bollini (Circuito Running) – 38:18; 6) Ederuccio Ferraro (Cus Insubria) – 38:38; 7) Daniele Ravelli (Runner Varese) – 38:47; 8) Ferdinando Mignan (Cardatletica) – 39:20; 9) Sandro Cavallaro (Arcisate) – 39:21; 10) Fernando Coltro (Valbossa) – 39:22.

Ordine d’arrivo categoria Assoluti donne (10 chilometri)

1) Elena Begnis (Arcisate) – 42:52; 2) Marta Dani (Valbossa) – 46:13; 3) Antonella Panza (Whirlpoll) – 46:34; 4) Elena Soffia (Cassano Magnago) – 47:35; 5) Rosalba Fiammetta Quadrelli (Arcisate) – 48:50.