Piove in biblioteca. Galli: “Colpa della precedente Giunta”

Le forti piogge dei giorni scorsi non hanno risparmiato nemmeno la biblioteca Frera. L’acqua infatti è penetrata nella zona degli uffici e i dipendenti hanno coperto tutto per evitare ulteriori danni. La situazione è stata segnalata all’amministrazione comunale e il sindaco Dario Galli spiega così l’accaduto: «Mi è stato segnalato l’incidente di oggi presso la biblioteca Frera – spiega il primo cittadino -. Sarà mia cura già domani mattina far riparare il tetto in maniera definitiva in modo tale da evitare ancora eventi simili. Purtroppo l’intervento sarà più oneroso rispetto al costo che avrebbe avuto una manutenzione ordinaria, compito che non è – purtroppo – stato portato avanti dalla precedente giunta in quanto troppo spesso ha preferito evitare lavori necessari pur di paventare risparmi».

Non tarda ad arrivare la risposta dell’ex sindaco, Laura Cavalotti: «Galli impari a fare il sindaco: prima di fare dichiarazioni deve documentarsi. Se lo avesse fatto Avrebbe verificato che a maggio è stata fatta la manutenzione a tutte le gronde della biblioteca. Sono iniziati 15 giorni fa i lavori di quel terrazzino proprio perché c’erano delle perdite: hanno tolto le foglie e sistemato le piastrelle. Gli interventi erano in corso. Evidentemente l’acqua che è caduta ieri ha creato disagi a tutti. La manutenzione era in corso. Vorrei ricordare a Galli che la biblioteca ha una struttura che ha creato diversi problemi: come il parquet che abbiamo dovuto cambiare perché pioveva dentro, appena ci eravamo insediati. In aggiunta a quello, quando abbiamo avuto la disponibilità finanziaria, abbiamo programmato l’intervento di sistemazione di ascensore di accesso che si allaga sempre. Il bando scadrà in questi giorni per sistemare quella situazione di disagio che c’è da quando esiste la biblioteca. Consiglio a Galli di informarsi prima di parlare. Si documenti».