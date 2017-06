Pirati della strada a 12 e 15 anni, arrestati

Due giovanissimi pirati della strada arrestati in Canton Ticino. Si tratta di due ragazzi di 12 e 15 anni, che hanno dichiarato di avere quelle età alla Polizia Cantonale e alle Polizie delle città di Chiasso e di Mendrisio che li ha fermati dopo due incidenti provocati nella giornata di mercoledì 31 maggio.

I due, il sedicente 12enne cittadino serbo residente presso un campo nomadi del Nord Italia e il sedicente 15enne cittadino italiano anch’esso residente in Italia, hanno preso una Renault immatricolata in Italia intorno alle 9 e si sono diretti verso la dogana di Valmara di Arogno: il primo incidente lo hanno provocato a Rovio, dove hanno urtato una motocicletta guidata da un 37enne domiciliato nel Luganese che a causa dell’urto è rovinato a terra.

I due giovanissimi non si sono fermati per prestare soccorso al motociclista o per verificarne lo stato di salute, fuggendo in direzione di Melano. A Balerna, per sfuggire al controllo della polizia, hanno forzato la colonna speronando una vettura per poi fuggire a piedi dopo aver abbandonato l’auto.

Sono stati fermati poco dopo dalle pattuglia della Polizia cantonale e quelle della Polizia comunale e accompagnati presso la gendarmeria di Chiasso dove, dopo l’interrogatorio, sono stati arrestati. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei Minorenni. Sono accusati dei reati di infrazione alla legge sulla circolazione stradale, omissione di soccorso, impedimento atti d’autorità, guida senza licenza e copertura assicurativa, infrazione alla legge sugli stranieri, soggiorno illegale. Inoltre sono gravemente indiziati di reati contro il patrimonio.