Pixel propone una serata discorsiva con Isabella Tabacchi

Pixel FotoClub presenta “Serata discorsiva con Isabella Tabacchi”, un evento unico per la provincia di Varese e per tutti gli appassionati di fotografia che permetterà agli utenti di entrare in contatto con una giovane fotografa che collabora con National Geographic e tante altre riviste.

Nata nel 1992 a Carpi, Isabella Tabacchi è una fotografa professionista di paesaggio naturale e fine art. La sua sensibilità per la natura che aveva fin da bambina, ha fatto sì che la passione per la fotografia di paesaggio esplodesse nel suo cuore improvvisamente durante i primi anni di università. « Isabella ha collaborato più volte con National Geographic ed altre riviste di settore e ci parlerà della sua esperienza di fotografia paesaggistica. Avremo il piacere di avere Isabella ospite a Cardano al Campo, nella Sala Spadolini di Via Torre 2, per ben due serate consecutive: una aperta al pubblico e una riservata ai tesserati. “Il paesaggio naturale tra fiaba e realtà” è il nome della prima serata, aperta a tutti, che inizierà alle 21:15 di venerdì 23 giugno presso la Sala Spadolini, sede Pro Loco di Cardano al Campo. Isabella parlerà del suo percorso fotografico, con cenni particolari a com’è nata la sua più grande passione, allo studio dell’ambiente alpino e ai suoi ultimi viaggi alle Isole Lofoten e Canarie. Durante la serata sarà inoltre possibile scoprire tutto su Pixel FotoClub e tesserarsi per il 2017-2018.

«Era da tempo che sognavamo una serata con Isabella Tabacchi, fotografa che ammiriamo molto e che seguiamo da diverso tempo, e finalmente riusciremo a realizzare un altro evento unico» annuncia Ricky Delli Paoli, presidente di Pixel FotoClub, associazione fondata da soli quattro mesi e con già un grande numero di followers e tesserati.

Ma non finisce qui: Isabella si fermerà un altro giorno e, sabato 24 giugno, sempre presso la Sala Spadolini di Via Torre 2 a Cardano al Campo, proporrà, a partire dalle 21:15, un workshop tecnico dedicato alla post-produzione della fotografia paesaggistica con Photoshop.

La serata, riservata ai tesserati, permetterà di scoprire tutti i trucchi di Isabella nella sua elaborazione fotografica con il programma più conosciuto e diffuso tra creativi.

È possibile confermare la partecipazione alle serate, o scoprire maggiori informazioni, tramite gli eventi ufficiali presenti sulla pagina Facebook del Pixel FotoClub: 1) Il paesaggio naturale tra fiaba e realtà (qui) 2) Editing completo di un paesaggio (qui).

È anche possibile inviare una mail a segreteria@pixelfotoclub.it per poter riservare il posto.

Tra i prossimi eventi saranno presenti inoltre uscite fotografiche in meravigliosi luoghi della provincia di Varese e non solo: è stato annunciato da poco un workshop di fotografia notturna e Time Lapse in Valle d’Aosta con il patrocinio dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e con il partner tecnico Manfrotto. I ricercatori dell’Osservatorio offriranno nozioni importanti circa il cielo, le stelle e la Via Lattea, dando la possibilità ai partecipanti di usare i propri telescopi; Manfrotto fornirà invece diversi modelli di treppiedi da provare per la fotografia notturna. Teacher per l’evento sarà Ricky Delli Paoli, timelapser con all’attivo due cortometraggi specializzato in fotografia notturna. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili a questo link.