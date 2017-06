Platea Cibis: il giro del mondo in un piatto

Arriva a Varese per quattro giorni la tournée nazionale di “Platea Cibis”, la kermesse dedicata alla cucina popolare e di strada con oltre 30 stand nazionali ed internazionali. Fino a domenica 18 giugno in piazza della Repubblica con orario continuato dalle 10 alle 24 si potrà riscoprire e gustare il meglio dello street food e della cucina popolare con i suoi stand di specialità italiane ed internazionali: gustosi arrosticini abruzzesi, lampredotto, la vera paella spagnola, novità la trippa, bombette pugliesi solo per citarne alcuni.

Galleria fotografica Platea Cibis 2017 4 di 20

Dolce, piccante, speziato, tante le sfumature del gusto che si potranno trovare; chi è alla ricerca di qualcosa di rinfrescante e dissetante non avrà problemi poiché tanti sono i vini, le birre e i liquori, rigorosamente artigianali, che lo aspettano in piazza.

La manifestazione, alla sua 3° tappa a Varese, offre ai suoi visitatori la possibilità di provare nuovi sapori, pranzando per esempio con un souvlaki greco, facendo merenda con un babà e concludendo a tarda serata con bel fritto misto in un percorso gastronomico senza confini, dove assaggiare è quasi un dovere.

Platea Cibis permetterà inoltre al pubblico di informarsi sull’origine dei prodotti che si va ad acquistare e sulla loro lavorazione, potendosi confrontare con le aziende lì presenti.

Altra novità di quest’anno è il Flamenco. Si esibirà la Compagnia di danza spagnola Africa Aguilar che realizzerà nei giorni 16, 17 e 18 giugno 4 spettacoli al giorno di circa 20 minuti. Le prestazioni saranno danza spagnola e flamenco e mostrare l’essenza principale del flamenco: forza, passione, sentimento … Ogni passo sarà diverso dal precedente mantenendo tutti la stessa linea in cui non mancano mai le palme, Jaleos, sevillanas e rumba . La musica che accompagnerà le danze sono puramente flamenco originale. Tra i vari autori sono: Joaquín Jiménez, Lola Flores, Camaron de l’Isla e Paco de Lucía.

Informazioni sul sito