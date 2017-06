Podio per Spagnoli e Cocco ai Campionati Italiani Juniores

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Podio per il College di Mezzofondo dell’Università degli Studi dell’Insubria: da venerdì 9 a domenica 11 giugno infatti, a Firenze, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse, Chiara Spagnoli e Alice Cocco si sono qualificate rispettivamente al primo e al secondo posto nella categoria 5000 Promesse femminili.

Chiara Spagnoli, 20 anni, Atl Brescia, è iscritta al Corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi dell’Insubria, così come Alice Cocco, 21 anni, CUS Sassari, entrambe fanno parte del College di Mezzofondo dell’Ateneo, il programma che permette di coniugare studi universitari e sport a livello agonistico.

Chiara Spagnoli ha ottenuto il titolo italiano chiudendo in 16:49.32; Alice Cocco in 17:02.40: prima e seconda classificate, grande soddisfazione per il tecnico Silvano Danzi.

Giorgia Valetti, new entry del College di Mezzofondo è arrivata 8° negli 800 metri categoria promesse donne; Federico Maione è arrivato 6° sui 1500 promesse uomini, frantumando il proprio primato personale, e 13° sugli 800 metri uomini promesse.

Tutti e quattro gli atleti del college, ad eccezione di Silvia Oggioni, partiranno per Catania per rappresentare l’Università dell’Insubria ai prossimi Campionati Nazionali Universitari, in programma fino al 18 giugno.