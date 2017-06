Polfer: in calo i furti sui treni, -15%

Foto varie

Centodieci anni per la Polizia Ferroviaria: questa mattina presso la scuola superiore di Polizia, a Roma, la cerimonia dell’anniversario della fondazione: passato, presente e futuro raccontati dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, dall’Ad di Fs Renato Mazzoncini, da Luigi Cantamessa, direttore della fondazione Fs Italiane e da Armando Nanei, direttore del servizio Polizia Ferroviaria.

Questo servizio ha garantito, nel 2016, in Lombardia 700.000 viaggiatori registrati che hanno interessato 422 stazioni e 1977 chilometri di rete ferroviaria con 11 linee suburbane e 6 linee passante.

Nel 2016 sono stati garantiti 28.709 servizi di vigilanza, 8.022 servizi scorta viaggiatori, 19.182 treni scortati.

Nell’attività di prevenzione, sempre riferibili all’anno passato, sono state rintracciate 92 persone scomparse, 110 quelle proposte per provvedimenti di pubblica sicurezza e accompagnate alle relative questure, 1.760 le sanzioni per violazioni al regolamento di polizia ferroviaria.

Sempre dal punto di vista operativo si segnala una flessione del 15% dei furti rispetto al 2015, pari a circa 1.700 episodi in meno.

Sono state denunciate alla magistratura 1.791 persone e 311 gli arresti; in particolare: 149 per furti e borseggi, 51 per reati di droga, 7 per documenti falsi e 4 per essere evase dall’arresto domiciliare.

In Regione a vigilare sui viaggiatori ci sono 540 dipendenti della Polfer suddivisi tra il settore operativo presente alla stazione Milano Centrale, una sezione (Brescia) e quattro sottosezioni (Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Lecco, Voghera) e 14 posti Polfer (Milano Lambrate, Rho, Monza, Bergamo, Como, Cremona, Gallarate, Lodi, Mantova, Ostiglia, Pavia, Treviglio, Varese).

Di particolare importanza il progetto “train to be cool” che ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e ad assumere comportamenti responsabili in ambito ferroviario al fine di scongiurare incidenti spesso causati da disattenzioni e imprudenze. Nel 2016 questo progetto ha generato 51 incontri, con oltre 2200 ragazzi raggiunti.

Nell’ambito della manifestazione è stata presentata anche una mostra fotografica.

Nata nel 1907, la polizia ferroviaria era organo di pubblica sicurezza deputato alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario.