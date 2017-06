Police Rescue Race, una gara tra forze armate intorno al Monte San Giorgio

Foto varie

Lo start è previsto per le ore 9 da Rancate. Da lì inizierà la prima edizione della Police Rescue Race, una gara che vedrà coinvolte le forze armate svizzere e italiane in prove di tiro, bici, corsa e nuoto. Cinque prove – sei per le forze armate che avranno in più la prova di tiro – suddivise in due tratti di mountain bike, due di corsa e uno di nuoto. Ogni squadra sarà così formata da cinque elementi – sei per le forze armate – che faranno da staffetta lungo il percorso per un totale di 31 chilometri circa.

Anche il tracciato è stato studiato per essere a cavallo del confine, con il Monte San Giorgio – uno dei beni dell’Unesco transnazionale, che fa parte del progetto Varese4U – che farà da cornice a tutta la manifestazione.

Ci saranno 48 pattuglie per circa 270 concorrenti; quindici quelle italiane.

A presentare l’evento, nella mattinata di mercoledì 21 giugno a Villa Recalcati, era presente il prefetto Giorgio Zanzi: «Presentiamo questa iniziativa di assoluta originalità. Sarà la prima edizione, ma speriamo da subito di ripeterla negli anni a venire. Saranno momenti di svago ma che miglioreranno i rapporti fra le due comunità».

Il percorso partirà da Rancate e terminerà a Mendrisio, ma avrà diversi passaggi in Italia, attraversando il Monte Pravello, il Monte Orsa, Besano per rientrare dalla dogana di Porto Ceresio. Per l’occasione il tratto interessato verrà chiuso per un paio d’ore alla circolazione.

Ideatore della competizione è stato il capo del Primo Reparto della gendarmeria, Edy Gaffuri: «C’è stata una buona collaborazione da parte di tutti gli enti. Importante è stato anche l’appoggio di tutti i sindaci dei comuni interessati. Invitiamo tutti gli interessati a seguire la gara lungo il precorso. Sarà una bella giornata da non perdere».

Anche il questore di Varese Giovanni Pepè ha elogiato l’organizzazione: «Grazie di cuore e complimenti al capitano Gaffuri. Non è stato facile il suo lavoro. Il mio predecessore mi aveva anticipato questa manifestazione, che va ben al di là della semplice gara, ma permetterà di amalgamare i buoni rapporti».

Per permettere lo svolgimento ideale della gara ci saranno oltre 100 collaboratori lungo il percorso italiano e 200 in quello svizzero. «È stato uno sforzo importantissimo – ha concluso il capitano Gaffuri – e anche per il servizio di soccorso c’è stato un grosso lavoro per garantire la presenza per tutta la gara, con la sinergia tra Italia e Svizzera che ha coinvolto il servizio medico e la protezione civile».

Per ogni informazione potete consultare il sito: www.policerescuerace.ch

