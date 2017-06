Poliseno riparte dalla giunta di ieri. “Punto sulla squadra allargata”

«Nessuna sorpresa: la giunta uscente è da premiare, ci sarà continuità». Riparte da qua Nicola Poliseno, il (rieletto) sindaco di Cassano che ha ottenuto una convinta riconferma, con il 58% al primo turno.

Da un lato la squadra che vince (e che non si cambia), dall’altro la lista unica che ha in qualche modo definito (e tutelato) preventivamente gli equilibri delle diverse componenti. E quindi: Osvaldo Coghi, Anna Lodrini, Salvatore Maida e Alessandro Passuello sono i nomi che saranno riconfermati. Tutto delineato? L’unico tassello da sistemare per tempo è il quinto assessore: un posto rimasto vacante dopo il ritiro delle deleghe a Giovambattista Oliva, defenestrato a metà mandato (forse l’unico scossone della maggioranza Poliseno, senza però conseguenze sui numeri in consiglio).

Con le nuove disposizioni sulla parità di genere, il posto del quinto assessore deve andare per forza a una donna. Nomi possibili? «Non c’è nessun nome, per ora. Sarà una persona del gruppo che si è dato da fare in queste elezioni, di sicuro» si schermisce il sindaco. «Non cerco professionisti del settore, voglio caratteristiche umane, persone con attenzione per i temi della città, con la voglia e la capacità di saper stare in squadra».

La novità rispetto alla squadra del 2012, poi, è anche la scelta di Poliseno di «puntare a nominare consiglieri delegati, con specifiche deleghe». «Penso anche delle microdeleghe a progetto, magari per singoli eventi di richiamo». Non è una novità assoluta e Poliseno cita l’esempio che fa da guida: «L’esperienza della delega alla viabilità, affidata a Daniele Mazzucchelli, è un esempio positivo». Una delega delicata, visto che il tema è stato al centro del dibattito politico per oltre un anno (e ancora in campagna elettorale). «Anche le elezioni hanno premiato Mazzucchelli per l’impegno messo negli anni scorsi» (con 145 voti è stato tra i dieci più votati, qui tutti i dati di Cassano).

I tempi? La prima scadenza è il consiglio comunale. Che deve essere convocato entro dieci giorni dalla data della proclamazione a sindaco. L’ipotesi è che si tenga dunque entro il 23 giugno. L’ufficializzazione della squadra potrebbe arrivare prima.