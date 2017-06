Polizia municipale, Buguggiate e Bodio uniscono le forze

Polizia locale generica

Qualcuno lo aveva previsto quando se ne erano andati dalla gestione associata della polizia municipale della Valbossa, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. “I comuni di Buguggiate e di Bodio Lomnago si uniranno e andranno avanti da soli: questione di feeling e di identità di vedute politiche”, si diceva.

Loro, Cristina Galimberti, sindaco di Buguggiate ed Eleonora Paolelli, sindaco di Bodio Lomnago, non hanno mai negato né confermato. Invece ora, dopo il consiglio comunale di lunedì di Buguggiate, è notizia ufficiale: nasce il consorzio della pulizia municipale tra i due comuni. Agenti in servizio 3 più un amministrativo.

“La proposta è stata votata lunedì in consiglio comunale a Buguggiate – spiega Eleonora Paolelli- e questa sera (mercoledì 14 giugno) verrà presentata a Bodio Lomnago.

Sarà una convenzione di tre anni, comune capofila Buguggiate perché ha una sede più adeguata poi ci sarà un ufficio a Bodio con aperture per il ricevimento al pubblico.

Ci abbiamo pensato molto in questi mesi – spiega la Paolelli – e ci siamo confrontate per non commettere gli errori che sono stati fatti con il consorzio che radunava i comuni della Valbossa, Azzate in testa. Tra Buguggiate e Bodio ci sarà rigore e trasparenza nella gestione dei fondi e delle risorse. Probabilmente faremo degli errori ma le intenzioni sono buone”.

Quando entrerà in vigore il consorzio? “Appena ci sarà l’ok del consiglio comunale di Bodio – conclude la Paolelli- . Si partirà subito. Il primo obiettivo è pattugliare meglio il territorio: la gente si lamentava di non vedere più gli agenti in paese. Faremo il possibile perché questo torni ad accadere e per più ore, anche quelle serali”.

Sarà possibile con soli tre agenti e un territorio che comprende oltre 5000 abitanti? Per ora si procede con i tre agenti disponibili, in prospettiva potrebbero esserci nuove assunzioni.