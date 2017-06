Precipita dalla finestra, ragazzo soccorso da ambulanza e polizia

incidenti varie

Caos in mattinata a Casbeno, in via Daverio.

Galleria fotografica Precipita dalla finestra di casa a Casbeno 4 di 7

Alle 9.25 circa di martedì 20 giugno un giovane è precipitato dalla finestra della sua casa, piombando sull’asfalto davanti ad un’auto ed una moto che sopraggiungevano in quel momento.

Il ragazzo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 chiamati dai passanti che hanno assistito alla scena: ferito in modo grave, è stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza in pronto soccorso a Varese.

La via è stata bloccata per permettere le cure e consentire agli agenti della Polizia di Stato di effettuare i rilievi del caso.

Pare che il ragazzo, 23 anni, vivesse da solo e sembra abbia avuto dei problemi personali e di salute nei giorni scorsi che sarebbero all’origine del gesto.