Premio Chiara alla carriera al re del romanzo storico

Il Premio Chiara alla Carriera 2017 va al re del romanzo storico italiano: Valerio Massimo Manfredi.

Manfredi, appassionato studioso e ricercatore del mondo antico ha saputo ricostruire in maniera affascinante geografie, eventi e personaggi nei suoi romanzi e nei suoi racconti, ammaliando intere generazioni di lettori.

«A una precisa rappresentazione storica ha da sempre unito un’incredibile talento narrativo capace di dare forma epica e poetica alle fonti storiche rielaborate – dice la nota che spiega l’attribuzione del premio – I miti greci e latini, le vicende sociali e politiche di città come Roma, Sparta e Atene, le biografie di personaggi come Alessandro Magno hanno permesso a Manfredi di costruire saghe in cui è difficile distinguere la fantasia dalla realtà».

Il premio gli verrà conferito domenica 15 ottobre prossimo, al Teatro Sociale di Luino. Nell’evento, che avrà inizio alle 17 e sarà condotto da Claudia Donadoni, Valerio Massimo Manfredi sarà intervistato da Luca Crovi.

IL PALMARES DEL PREMIO CHIARA ALLA CARRIERA

Il Premio Chiara alla Carriera viene conferito annualmente ad una personalità della letteratura e della cultura di prima grandezza, che si sia particolarmente distinta per aver mantenuto nel suo lavoro un forte legame con il proprio territorio. Negli anni è stato assegnato a Giuseppe Pontiggia, Giovanni Pozzi, Claudio Magris, Luigi Meneghello, Giorgio Orelli, Raffaele La Capria, Mario Rigoni Stern, Alberto Arbasino, Luigi Malerba, Dante Isella, Carlo Fruttero, Andrea Camilleri, Franca Valeri, Paolo Villaggio, Ermanno Olmi, Luis Sepúlveda, Daniel Pennac e l’anno scorso a Lina Wertmuller.

CHI E’ VALERIO MASSIMO MANFREDI

Valerio Massimo Manfredi è nato a Modena nel 1943. Scrittore, archeologo, topografo del mondo antico, è stato docente e conferenziere in vari atenei italiani ed esteri. Ha preso parte, progettato e condotto numerose spedizioni e campagne di scavo archeologico. Si è affermato come scrittore di grande successo internazionale con la trilogia Aléxandros.

Tra i suoi saggi La strada dei Diecimila (1986), Le isole fortunate (1990); con Luigi Malnati Gli Etruschi in Val Padana (1991); con Lorenzo Braccesi Mare greco (1992) e I greci d’Occidente (1996); con

Vencenslav Kruta I celti d’Italia (1999).

Tra le opere di narrativa ricordiamo Il faraone delle sabbie (1998), Chimaira (2001), Il tiranno (2003), L’impero dei draghi (2005), L’ultima legione (2007), Idi di marzo (2008), Otel Bruni (2011), la serie Il mio nome è Nessuno (2012-2014); ha inoltre partecipato all’antologia Alzando da terra il sole. Parole per l’Emilia (2016). È autore anche di alcune raccolte di racconti, riduzioni cinematografiche e televisive. Conduce programmi culturali televisivi in Italia e all’estero. Collabora con quotidiani e riviste nazionali.