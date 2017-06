Presidio davanti ai cancelli di Amazon: corrieri in sciopero

Nuovo presidio davanti al centro logistico Amazon di Origgio: mercoledì 29 giugno dalle 7 sono arrivati i corrieri dipendenti di una delle società che effettuano consegne per la multinazionale e che in particolare si occupano anche del servizio Prime di consegna in un’ora.

“Sono lavoratori che hanno un contratto da postini – spiega Emanuele Barosselli segretario regionale della Filt Cgil – malgrado facciano un centinaio di chilometri al giorno con almeno 200 stop portando anche pacchi da 20 chilogrammi”.

Per cercare di risolvere in contenzioso tra azienda e lavoratori è iniziata una trattativa con la società a maggio e lo scorso 13 giugno si è arrivati ad un accordo che prevedeva dal primo luglio il passaggio al contratto della logistica. “Quando il 27 giugno c’è stato l’incontro per decidere la parte tecnica – continua Barosselli – la società ha deciso di ritornare sui propri passi mantenendo il contratto per postini “non per una questione economica ma di principio”.

Da qui la mobilitazione iniziata mercoledì 28 giugno: “Siamo ovviamente pronti ad avviare una trattativa ma determinati a continuare la lotta”. I lavoratori stanno presidiando entrambi gli ingressi al centro logistico di Origgio nessuna tensione al momento. Presente anche una pattuglia della compagnia di carabinieri di Saronno.