Prestiti e affari, indagati politici e imprenditori

Una decina di imprenditori e politici di Varese e Milano sono finiti nel mirino della procura di Varese. La Guardia di finanza, lunedì 19 giugno, ha effettuato una serie di perquisizioni acquisendo documenti anche nella sede della Fondazione comunitaria del Varesotto, un ente i cui amministratori sono nominati tra gli imprenditori e i politici locali e ha il compito in sostanza di valutare progetti a carattere sociale e di sviluppo del territorio.

La fondazione, va detto, non c’entra nulla, ma le carte prelevate dalle fiamme gialle avrebbero invece un certo interesse. Il Presidente della Fondazione, Luca Galli, esponente della Lega Nord di Castellanza, è indagato nell’ambito di questa inchiesta. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono gravi: associazione per delinquere, riciclaggio, truffa, abuso in intermediazione finanziaria.

Resta da capire quale sia la correlazione tra le perquisizioni di ieri e la vicenda della Fondazione Molina. Già, perché la guardia di finanza sta indagando da tempo sui prestiti che la Fondazione Molina concesse (o progettò di concedere) nel 2015 e 2016 e che sono stati al centro di un misterioso e clamoroso caso politico di cui si è occupata anche la Regione Lombardia. Com’è noto, l’ente regionale ha notato una serie di anomalie nella trattazione di prestiti di denaro che hanno portato alla deposizione del cda della Fondazione. Indagando su questa storia (di cui ancora non sappiamo nulla a livello penale) la guardia di finanza sarebbe arrivata a scoprire altri episodi. In particolare si ipotizza l’esistenza di una associazione per delinquere che avrebbe commesso una serie di reati in bilico tra finanza e politica, ma su cui gli inquirenti si tengono molto abbottonati.

L’inchiesta è delegata al pm di Varese Laura Patelli e tra gli indagati (non è chiaro ancora per quali capi di imputazione con precisione) vi è anche Gianpaolo Ermolli, ex vicesindaco di Varese, ex Forza Italia, oggi Lega Civica. Ermolli è un imprenditore immobiliare e la contestazione nei suoi confronti riguarda proprio il suo ruolo come imprenditore nel campo edilizio e immobiliare.

L’intreccio Molina, politica, affari finanziari è suggestivo ma occorre prudenza, perché il legame tra i due filoni di indagine è tutto da chiarire. Grazie alle inchieste giornalistiche indipendenti e all’indagine conoscitiva del consiglio regionale qualche elemento era già emerso. La Fondazione Molina si era comportata in passato come una banca e oggi viene contestato un reato quale l’abuso di intermediazione finanziaria: che ci sia una correlazione? Inoltre la perquisizione alla Fondazione Comunitaria del Varesotto fa riflettere: il 30 giugno del 2016 Varesenews raccontò un retroscena sulla vicenda Molina. Un’operazione simile ad alcuni noti prestiti fu proposta alla Fondazione Comunitaria del Varesotto nel 2015, ma venne bloccata da alcuni membri del consiglio direttivo.

Il presidente della Fondazione Luca Galli tuttavia si dice sereno: “Non sono preoccupato – dichiara – mi sembra prematuro fare delle affermazioni in questo momento. Per quanto riguarda la Fondazione del Varesotto, va detto che è solo parte terza. I finanzieri hanno richiesto delle copie di documenti che sono state puntualmente consegnate. Per quanto riguarda la mia posizione sono fiduciosa che le cose possano essere presto chiarite”. Gianpaolo Ermolli preferisce non commentare.