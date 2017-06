Pride week, alla sala Montanari un film per pensare

Foto varie

E’ cominciata la Pride Week a Varese, che culminerà con il Varese Pride sabato pomeriggio per le vie della città. Tra gazebi e bandiere arcobaleno, ci sono anche occasioni per riflettere: come quella della serata di martedì 13, organizzata da AGEDO (Associazione Genitori e Amici di Omosessuali).

Alla Sala Montanari verrà proiettato infatti il film “Due volte genitori” film documentario di Claudio Cipelletti prodotto da Agedo Onlus col finanziamento della Commissione Europea, pluripremiato in Europa: si tratta di un viaggio in sei capitoli che parte da “quel giorno, quell’ora e quell’istante” in cui tutto è cambiato, il momento della rivelazione dell’omosessualità di un figlio o di una figlia.

Un viaggio che traversa territori interiori impervi: all’inizio quelli della perdita, della colpa, poi quelli del bisogno di capire; i territori della conoscenza, dell’indignazione, del sesso, e quelli del confronto, della esposizione di sé, del cambiamento. Fino a quelli inattesi del “crescere da adulti” e del rinascere. Ma anche un viaggio nel nostro Paese, tra le mura domestiche delle famiglie italiane, dai figli e fratelli ai genitori, dai genitori ai nonni e poi di nuovo ai figli.

Alla fine del film è prevista una riflessione e un dibattito, l’ingresso alla serata è gratuito.