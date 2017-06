Primo e secondo, gran weekend per Rovera

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Alessio Rovera sfiora l’en-plein e si rilancia in classifica nella seconda tappa della Porsche Carrera Cup Italia, che si è disputata nel fine settimana sul circuito di Misano Adriatico.

Il promettente pilota varesino, che gareggia con le insegne del Team Tsunami RT, ha centrato il secondo posto in Gara1 (sabato) e vinto la seconda prova, quella di domenica, conquistando così il primo successo stagionale dopo il difficile “round” di Imola.

Nella prima prova Rovera si è dovuto arrendere al solo Riccardo Pera, il 17enne lucchese che è al comando della classifica. Pera è stato abile a superare Alessio dopo alcune tornate e a mantenere il comando fino alla bandiera a scacchi.

La replica del varesino non si è fatta attendere: domenica Rovera si è scatenato nel terzo giro e ha dato il via a una serie di sorpassi che lo hanno portato al comando. A quel punto è arrivata la risposta di Pera, salito fino alla seconda posizione, ma Rovera ha fatto buona guardia, respinto gli attacchi del rivale e trionfato al traguardo.

«Sono davvero contento – ha detto a caldo Rovera – Perché avevo un’auto perfetta, per la quale ringrazio la squadra, grazie alla quale sono partito benissimo. Poi sono riuscito a creare un piccolo gap con Pera e nel finale ho badato ad amministrare la prima posizione per non commettere errori. A Vallelunga ci sarà da lottare ancora».

Ora la classifica vede il pilota di Varese al secondo posto con 50 punti, 15 in meno del leader della generale Pera. Terza piazza a quota 42 per Fulgenzi, poi Cazzaniga e Pellegrinelli. Cinque le tappe ancora da disputare a partire da quella del 24 e 25 giugno, appunto dal circuito romano di Vallelunga. La strada è ancora lunga.