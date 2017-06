Primo giorno di quotazione in borsa per il gruppo Lu-Ve

quotazione in borsa Lu-Ve spa azienda di Uboldo

Primo giorno di quotazione su MTA, il mercato principale gestito da Borsa Italiana, per il gruppo Lu-ve. L’azienda, che ha base a Uboldo, è uno dei principali produttori europei di apparecchi ventilati e scambiatori di calore per il mercato della refrigerazione, del condizionamento e del raffreddamento dei processi industriali.

Lu-ve è approdata sul mercato principale di Borsa Italiana a quasi due anni dalla quotazione sul mercato AIM Italia, avvenuta nel luglio 2015. Al momento della quotazione sul mercato MTA la famiglia Liberali possiede una quota del capitale pari a circa il 50,08%, la famiglia Faggioli circa il 17,56% mentre al mercato è affidato circa il 32,35%. Il gruppo conta 2.404 addetti, di cui 787 in Italia, con un aumento di 743 risorse complessive (di cui circa 80 solo in Italia), rispetto al 2015. Nel 2016 ha realizzato un fatturato consolidato di 251,3 milioni di euro, di cui quasi l’80% all’estero, in oltre 100 paesi, con la Germania come primo mercato di esportazione. Nel corso degli ultimi cinque anni, ha avuto una crescita media annua del fatturato del 9%.

L’Ebitda 2016 è stato di 33 milioni di euro, pari al 13,1% del fatturato. Il gruppo ha registrato (in media) nel periodo 2009-2016 un Ebitda percentuale pari al 14% del fatturato. A oggi il valore di capitalizzazione in Borsa di Lu-ve supera i 300 milioni di euro.